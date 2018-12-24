Сербский футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о первых днях в клубе нового тренера Уле-Гуннара Сульшера.

По словам Матича, Сульшер провел только два дня в «Манчестер Юнайтед», но уже многое изменилось.

Сербский игрок отметил, что новый тренер сказал футболистам больше играть в атаку, быть более опасными в нападении, больше бегать и бороться, и Матич считает, что за счет этого «МЮ» добился результата в матче с «Кардиффом».

«Что касается отставки Моуринью, то это футбол, такое случается. Не только тренер виноват в плохих результатах, но мы должны двигаться дальше и бороться за клуб», — добавил Матич, слова которого приводит портал Goal.

Напомним, о назначении Сульшера стало известно 19 декабря. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2018/19.