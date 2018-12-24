Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин рассказал, что готов начать тренерскую карьеру.

«Готов рассматривать предложения, так и напишите большим заголовком», — заявил Кузьмин.

Бывший защитник сборной России отметил, что будет рассматривать варианты, когда они появятся, а «Рубин» его не зовет. Кузьмин, слова которого приводит Sport24, также добавил, что он в поисках и открыт для предложений.

Отметим, Кузьмин завершил карьеру в августе 2018 года после ухода из «Рубина», в составе которого выступал с 2010 года. Футболист выступал за сборную России и стал ее самым возрастным дебютантом, впервые сыграв за национальную команду 5 сентября 2015 года в матче против Швеции в возрасте 34 лет и 119 дней.