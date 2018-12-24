Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что помогало ему чувствовать себя комфортно во время чемпионата мира-2018.

По словам Черчесова, команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно.

Главный тренер сборной, слова которого приводит «RT на русском», также добавил, что если бы не юмор Дзюбы, он бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.

Кроме того, наставник сборной отметил, что Сергей Игнашевич уже практикуется в тренерском штабе. «А так, у нас достаточно достойных ребят, которые со временем могли бы вырасти в главного», — добавил Черчесов.

Напомним, чемпионат мира прошел в городах России летом 2018 года. Матчи принимали 12 стадионов в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, где проиграли по пенальти сборной Хорватии.