Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон станет консультантом исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.

По информации издания, 76-летний шотландец активно выступал за приглашение Сульшера в клуб после увольнения Жозе Моуриньо.

Напомним, после того, как английский «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью, норвежец Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера английского клуба.

Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2018/19. Отмечается, что помогать Сульшеру будут Майк Фелан в качестве тренера первой команды, а также Майкл Каррик и Киран МакКенна.

Также стало известно, что норвежский специалист получит более 2 миллионов евро от клуба в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона.