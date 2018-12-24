«Ливерпуль» ведет переговоры с Adidas о спонсорском контракте, который станет рекордным для английской премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в данный момент больше всех на фирме-экипировщике зарабатывает «Манчестер Юнайтед», которому Adidas платит 75 миллионов фунтов стерлингов в год, но в «Ливерпуле» хотят получить еще более щедрое предложение.

В нынешнем сезоне техническим спонсором мерсисайдцев является компания New Balance, которая, по информации издания, платит «Ливерпулю» 45 миллионов, и «скаузеры» не планируют продлевать контракт с американской фирмой.

Напомним, после 18 матчей команда Юргена Клоппа идет на первом месте в таблице чемпионата Англии с 48 очками, идущий следом «Манчестер Сити» отстает на четыре балла.