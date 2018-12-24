Французский нападающий «Лиона» Набиль Фекир может стать игроком мадридского «Реала», сообщает испанская Marca.

По информации источника, руководство испанского клуба уже получило предложение приобрести нападающего у «Лиона». Отмечается, что французский клуб хочет продать футболиста по окончании сезона, чтобы Фекир принял участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Отметим, действующее соглашение Фекира с «Лионом» заканчивается летом 2020 года.

Напомним, «Барселона» и «Лион» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится во Франции 19 февраля, ответная пройдет 13 марта в Испании.

Ранее сообщалось, что Набиль Фекир, а также Танги Ндомбеле и Уссем Ауар интересны самой «Барселоне».

Фекир в 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Франции забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.