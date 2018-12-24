Призёрами женского чемпионата России по фигурному катанию стали совсем юные девушки — Анне Щербаковой и Александре Трусовой по 14 лет, Алёне Косторной — 15. Ни одна из них из-за возраста не поедет на взрослый чемпионат Европы — первым номером сборной России стала петербурженка Станислава Константинова. Алина Загитова и Евгения Медведева дружно провалились, а Елизавете Туктамышевой не повезло серьёзно заболеть накануне турнира. Nevasport рассказывает о новой приме национальной команды — одной из самых неоднозначных российских фигуристок.

До середины прошлого сезона о Константиновой знали только продвинутые фанаты фигурного катания, отслеживающие каждый старт на любом уровне. Она ярко заявила о себе в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — прокат был настолько безупречным, что фигуристка поднялась на четвёртое место и стала первой запасной на главные старты, включая Олимпийские игры.

Перед чемпионатом Европы и Олимпиадой форс-мажоров не произошло, а с чемпионата мира из-за травмы снялась Евгения Медведева, и Константинова отправилась в Милан. Дебют на крупном взрослом турнире получился мягко говоря неудачным — Станислава вдоволь наошибалась в обеих программах и заняла 19-е место. Небезупречная в тот вечер Алина Загитова и Мария Сотскова чудом спасли три квоты на следующий чемпионат мира.

Тот турнир прочно закрепил за Константиновой штамп крайне нестабильной фигуристки. Нельзя сказать, что это не так: чистые прокаты обеих программ — действительно редкость для Станиславы. На обоих этапах Гран-при она срывала короткую программу и отыгрывалась в произвольной, на турнире рангом ниже в Хельсинки всё произошло ровно наоборот. Нестабильность стоила ей попадания в финал Гран-при.

Но на чемпионате России Константинова сделала шаг вперёд, на две программы допустив всего одну помарку. Она не упала, но вместо двойного акселя сделала только одинарный. Несмотря на первый результат среди взрослых, фигуристка была сильно недовольна и заявила после проката, что подвела саму себя. Но количество ошибок постепенно уменьшается, и хочется верить, что на чемпионате Европы их не будет совсем — ведь путёвку на чемпионат мира в случае провала российских фигуристок ждёт Евгения Медведева.

Станислава Константинова — ученица Валентины Чеботарёвой, которая также тренирует Михаила Коляду. Нестабильностью славится и Коляда, но из всех именитых тренеров только Чеботарёва везёт на главный старт сразу двоих фигуристов, причём в разных видах. Конечно, подопечные Тутберидзе заняли на чемпионате России весь подиум — но всему своё время: здесь и сейчас этот подиум ни на что не повлиял.

Летом Константиновой исполнилось 18 лет, и она впервые проводит полноценный сезон по взрослым. Это довольно странно для реалий российского женского катания, когда Загитова выигрывает Олимпиаду в 15, Щербакова становится чемпионкой России в 14, а Туктамышева в 21 называет себя бабулей. Но Валентина Чеботарёва никогда не форсирует форму своих учеников, предпочитая количеству качество, и Константинова с Колядой тому яркое доказательство.

В прошлом сезоне болельщики активно ругали Станиславу за то, что она продолжает выступать по юниорам и якобы отбирает медали у более молодых фигуристок. Подиум первенства России смотрелся действительно странно — полностью оформившаяся 17-летняя Константинова стояла рядом с Трусовой и Косторной, которые были ниже неё на голову. Но по регламенту она имела на это право, как сейчас право заявиться на юниорский чемпионат России имеет, например, Алина Загитова.

Что будет с большинством российских фигуристок через год, никто наверняка не знает. Растеряют ли квады Щербакова и Трусова? Продержится ли много раз травмированная Загитова? Выберется ли полностью поменявшая жизненный стиль Медведева? Хватит ли на второй яркий сезон Туктамышевой? Зато Станислава Константинова точно будет в обойме и продолжит прогрессировать — яркая, компонентная и ставшая стабильнее. У них с тренером другой путь — более долгий, но менее травмоопасный.

Напомним, в Минск на чемпионат Европы Константинова поедет с Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой: Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева — запасные. Также Станислава попала в состав на Универсиаду — окончив в этом году школу, она поступила на тренерский факультет Национального государственного университета имени Лесгафта.

Несмотря на статус первого номера, поездка на чемпионат мира во многом зависит от выступления на этих двух турнирах. Чемпионат Европы состоится в январе, Универсиада и чемпионат мира — в марте. Перерыв между соревнованиями совсем небольшой, но, возможно, тренерский совет хочет дать некоторым фигуристам возможность постепенной акклиматизации.