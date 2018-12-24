Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о деталях футбольного матча заключенных в СИЗО, в котором примут участие Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам Меркачевой, это обговаривалось с руководством изолятора, и матч состоится после Рождества, а более конкретная дата определится позже.

Зампредседателя ОНК добавила, что, скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, а во втором выйдет Мамаев. Это будет сделано для того, чтобы заключенные в СИЗО футболисты не увидели друг друга, и не потребовалось получать разрешение следователя для матча.

«Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», — добавила Меркачева, слова которой приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в составе команды заключённых в футбольном матче против охранников СИЗО «Бутырка». Отмечается, что для Кокорина и Мамаева будут сшиты толстовки с их игровыми номерами.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Также по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.