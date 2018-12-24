Болгарский агент Мирчо Димитров поделился мнением о возможном переходе нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова в московский «Спартак».

Агент сказал, что он не знает, интересуется ли «Спартак» Кириллом Десподовым, но он отметил, что в составе московского клуба выступает Ивелин Попов, поэтому Димитров не исключает такого расклада.

По словам агента, Десподов – хороший футболист, быстрый и техничный. Димитров считает, что «Спартак» ему отлично подойдет, если он согласится на переход.

«В России играло много болгар, они все быстро адаптировались и приспосабливались к условиям, потому что у нас похожий менталитет», — добавил Димитров, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов может стать футболистом московского «Спартака».