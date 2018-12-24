Петербургский «Зенит» отдаст в аренду «Тамбову» защитника Сергея Зуйкова, который в данный момент выступает за томскую «Томь».

Как сообщает «Матч ТВ», капитан томского клуба, также выступающий за сибиряков на правах аренды, перейдет в стан лидера ФНЛ до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение с «Томью», действующее до конца сезона, по всей видимости, будет расторгнуто.

Отмечается, Зуйков уведомил «Томь», что подал на клуб заявление в Палату разрешение споров, так как задолженность клуба перед футболистом длится более четырех месяцев.

В текущем сезоне Сергей Зуйков провел 22 встречи в ФНЛ в составе «Томи», в которых сумел два раза отличиться забитыми голами.

В прошлом сезоне 25-летний футболист выступал в составе «Зенита-2», в котором провел 14 матчей в Футбольной национальной лиге.