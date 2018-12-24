Подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова рассказала о переживаниях родителей Александра Кокорина по поводу сложившейся ситуации.

«Мы, друзья, близкие, пытаемся всеми силами маму Саши как-то настроить на оптимизм, на оптимистичную ноту, но родители очень расстроены, очень переживают, невозможно это просто», — сказала Шишканова.

По ее словам, она боится, что родители Александра Кокорина могут заболеть из-за нервного напряжения, в котором они находятся. «Это очень тяжело», — добавила Шишканова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Также по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.