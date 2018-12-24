Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о целях национальной команды на супермногодневку «Тур де Ски».

В комментарии «Р-Спорт» Вяльбе заявила, что не ставит перед спортсменами конкретных целей — например, выиграть. По её мнению, каждый лыжник должен выступить в свою силу. Она напомнила, что «Тур де Ски» является ступенью подготовки к чемпионату мира.

«Тур де Ски» будет проводиться с 29 декабря по 6 января в Италии (Тоблах, Валь-ди-Фьемме), Германии (Оберстдорф) и Швейцарии (Валь Мюстейр).

Состав уже объявлен: Россию представят лидер общего зачёта Александр Большунов, победитель последний кубковой гонки Евгений Белов, вернувшийся после травмы Сергей Устюгов и другие. Последний участник определится по итогам Красногорской лыжни.