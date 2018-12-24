Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает несправедливым непопадание двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в состав сборной России на чемпионат Европы.

В комментарии RT Тарасова заявила, что Медведева стала прогрессировать, и было бы неправильно «подстрелить её сейчас собственными руками». По мнению Тарасовой, исполком ФФККР должен был дать Медведевой надежду и заявить её хотя бы на Универсиаду.

Тарасова призналась, что не любит начальников, и добавила, что такое решение несправедливо к «девочке, которая творила историю». «Если они хотят так жить, пусть живут», — заключила специалист.

Напомним, на чемпионате России Медведева заняла седьмое место, провалив короткую программу. Помимо занявших пьедестал юниорок, её опередили три взрослые спортсменки — Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Именно они поедут на чемпионат Европы.