Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поздравил болельщиков своего клуба с наступающим праздниками.

Официальный «Твиттер» Витесса записал предновогоднее видео, где футболисты и работники клуба поздравляют фанатов на своих родных языках. Слуцкий поздравил болельщиков на русском. Он обратился к ним и пожелал счастливо встретить Новый год и Рождество.

Слуцкий пришёл в «Витесс» летом 2018 года, после 17 туров команда идёт на пятом месте чемпионата Нидерландов.

Ранее специалист появился перед футболистами в образе Синтерклааса — голландского Деда Мороза. Событие произошло по случае празднования дня святого Николая, который отмечают 5 декабря. Фотографию российского специалиста на базе опубликовала пресс-служба клуба в твиттере.