Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила двух подруг-фигуристок за поддержку на чемпионате России.

Медведева выложила в «Инстаграме» фото со Станиславой Константиновой и Анастасией Скопцовой, назнвав встречи с ними незабываемыми моментами. Фигуристка пожалела, что они редко видятся, и добавила, что подруги помогли ей сохранить позитив на чемпионате России.

Напомним, Медведева заняла седьмое место и не попала в состав команды на чемпионат Европы, хотя Татьяна Тарасова считает, что она заслужила место. Константинова стала четвёртой за юниорками и обеспечила себе участие в турнире, также попав в состав на Универсиаду.

Анастасия Скопцова выступает в танцах на льду с Кириллом Алёшиным. Она является действующей чемпионкой мира среди юниоров, а на чемпионате России заняла пятое место, чего не хватило для поездки на главные старты.