Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о завоёванных трофеях и коллекционировании футболок.

В комментарии Derby TV Каррера заявил, что ему повезло, так как он занимается любимым делом с детства. Самым памятным матчем он назвал финал Лиги чемпионов 1995 года, когда в составе «Ювентуса» выиграл главный клубный турнир. Медаль висит на стене рядом с трофеями, которые он завоевал в России.

Каррера также коллекционирует футболки, которые хранит в гараже. Всего он собрал 200 или 300 штук. В его коллекции есть футболка Диего Марадоны из «Наполи», Джанлуиджи Буффона, Карлоса Тевеса, Андреа Пирло. У Карреры также есть футболка сборной России с фамилией Романа Зобнина, который выступает за «Спартак».