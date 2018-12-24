«Милан» может расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо в случае неудачи клуба в предстоящих матчах.

По информации Calciomercato, новым тренером может стать Франческо Гвидолин. Смена тренера произойдёт, если «Милан» не сможет выиграть два ближайших матча в чемпионате Италии. 26 декабря «Милан» сыграет в гостях против «Фрозиноне», а 29 декабря примет на «Сан-Сиро» СПАЛ.

Франческо Гвидолину 63 года, в данный момент он не возглавляет ни один из клубов. Последним местом работы был «Суонси», ранее он тренировал «Удинезе», «Дженоа», «Монако», «Палермо» и «Парму».

Напомним, после 17 туров Серии А «Милан» набрал 27 очков и идёт на пятом месте турнирной таблицы. От идущего третьим «Интера» команду отделяет шесть очков, а лидирующий «Ювентус» ушёл далеко вперёд: команда Криштиану Роналду набрала 49 очков.