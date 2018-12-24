Союз биатлонистов России опубликовал рейтинг российских биатлонистов по итогам первой части сезона.

Мужской список возглавляет Александр Логинов, набравший 758 баллов. Логинов выступил на всех трёх этапах Кубка мира и несколько раз попал на подиум. На последнем этапе в Нове Место он стал вторым в спринте и гонке преследования, уступив только Йоханнесу Бё. Логинов идёт вторым в общем зачёте Кубка мира.

Далее в рейтинге СБР с большим отставанием идут Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, занявший третье место в последней гонке Кубка мира. Петербуржец Дмитрий Малышко — на шестом месте.

В женском рейтинге Ирина Старых набрала 612 баллов. Старых стабильно выступала на Кубке мира, но не разу не попала на подиум, в отличие от идущей второй Екатерины Юрловой-Перхт. Третья — Анастасия Морозова, блиставшая на Кубке IBU.