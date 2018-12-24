Почётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев похвалил фигуриста Максима Ковтуна, который победил в соревнованиях мужчин-одиночников.

В комментарии «Известиям» Писеев признался, что Ковтун поразил его. Специалист рассказал, что фигурист стал умнее и сделал выводы на основе предыдущего опыта, став совершенно другим. По мнению Писеева, теперь Ковтун делает всё осмысленно и с глубоким пониманием.

«Показал высокий уровень катания, и я надеюсь на его дальнейший прогресс», — заявил экс-президент ФФККР.

Напомним, на чемпионате России Ковтун завоевал свой четвёртый титул чемпиона России. На втором месте расположился Михаил Коляда, на третьем — Александр Самарин. Фигурист заявил, что выполнил задачу отобраться в сборную. Призёры попали в состав команды на чемпионат Европы.