Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова забрала сына Артемия у экс-супруга.

В «Инстаграме» Тюльпанова написала, что сегодня самый счастливый день в её жизни, так как она смогла вернуть себе сына. Она поблагодарила бога и всех, кто помогал ей в период судебной тяжбы. Она также выложила фото с ребёнком.

Напомним, Кержаков обвинял свою супругу в приёме наркотических веществ и забрал общего сына. Через суд женщина сумела добиться права вернуть сына, но футболист отказывался исполнить законное решение. Ранее СМИ сообщали, что 24 декабря Тюльпанова пришла в дом бывшего мужа с матерью и судебными приставами.

Также с Кержаковым живёт сын от его второй жены Екатерины Сафроновой, которую он также якобы уличил в приёме наркотиков. Первая дочь Дарья живёт с матерью Марией Головой.