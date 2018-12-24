Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин может завершить соревновательную карьеру.

Об этом сообщает интернет-портал URA.ru. По информации издания, биатлонист прекратит соревновательную деятельность из-за проблем с сердцем.

Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому сейчас набирает форму и готовится к предстоящим стартам. Планировалось, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», однако спортсмен принял решение не ехать на соревнования и выступить на «Рождественской гонке».

Официально спортсмен не заявлял об окончании карьеры: он сделал заявление, объяснив, почему предпочёл шоу-гонку отбору на Кубок мира.