В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» в гостях обыграл уфимский «Салават Юлаев». Игра продлилась до овертайма и завершилась со счётом 3:4.

Счёт в напряжённом матче открыл «Ломокотив» — шайбу забросил Даниил Апальков с передач Якуба Накладала и Стаффана Кронвалля. Захар Арзамасцев сравнял счёт, и на первый перерыв команды ушли с ничейным счётом.

Во втором перерыве Георгий Иванов снова вывел свою команду вперёд, а Брэндон Козун увеличил преимущество «Локомотива» на старте третьего периода. Но «Салават Юлаев» — Арзамасцев забил ещё дважды, оформив хет-трик.

Овертайм закончился через 52 секунды после начала — Денис Алексеев принёс «Локомотиву» победу. Ранее «Барыс» со счётом 4:3 переиграл «Адмирал».