Российский футболист «Монако» Александр Головин встретился с юными болельщиками своего клуба накануне католического Рождества.

Как сообщает официальный «Твиттер» клуба, Головин фотографировался с детьми и раздавал им автографами вместе с одноклубникам Маркушем Лопешем. Также присутствовал талисман «Монако» слон Буба.

🎅 Noel des enfants Abonnés Kids et leurs familles au Club House de l’AS Monaco le soir du match face au FC Lorient 🔴⚪️ 📄 https://t.co/zoWX7Fzqic pic.twitter.com/ce7TfiK2HL — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 24 декабря 2018 г.

Напомним, Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из ЦСКА после успешного выступления за сборную России на чемпионате мира. В одном из последних матчей он был удалён с поля и получил четырёхматчевую дисквалификацию, которая распространяется на игры Лиги 1, Кубок Франции и Кубок Лиги.

Сыграв в 18 играх, «Монако» идёт на предпоследнем месте в чемпионате Франции, опережая только «Генгам». В активе «Монако» — всего 13 очков, а идущий лидером «ПСЖ» набрал 47.