Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал передачу сына Артемия своей бывшей жене Милане Тюльпановой.

По его словам для «Мойки78», процесс проходил не по закону: Тюльпанова не присутствовала при подписании протоколов. Также она ничего не узнала о режиме ребёнка и его питании. Кержаков уже написал по этому поводу жалобу.

Он рассказал, что женщина схватила раздетого ребёнка и выбежала с ним на мороз, прикрыв малыша, который недавно болел, шубой. За этим наблюдали органы опеки, судебные приставы и детский психолог — все предпочли промолчать.

СМИ сообщали, что 24 декабря Тюльпанова пришла в дом бывшего мужа с матерью и судебными приставами. Также с Кержаковым живёт сын от его второй жены Екатерины Сафроновой, которую он также якобы уличил в приёме наркотиков. Первая дочь Дарья живёт с матерью Марией Головой.