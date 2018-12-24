Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал передачу сына Артемия своей бывшей жене Милане Тюльпановой.
По его словам для «Мойки78», процесс проходил не по закону: Тюльпанова не присутствовала при подписании протоколов. Также она ничего не узнала о режиме ребёнка и его питании. Кержаков уже написал по этому поводу жалобу.
Он рассказал, что женщина схватила раздетого ребёнка и выбежала с ним на мороз, прикрыв малыша, который недавно болел, шубой. За этим наблюдали органы опеки, судебные приставы и детский психолог — все предпочли промолчать.