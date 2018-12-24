В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Уже на второй минуте счёт открыл хоккеист «Динамо» Алексей Терещенко, которому ассистировали Андрей Костицын и Джонатон Блум. Затем Сергей Костицын удвоил преимущество своей команды, забив с передач брата Андрея и Евгения Лисовца.

В начале второго периода Иржи Секачу удалось отыграть одну шайбу, но Дмитрий Буйницкий вскоре забил третий гол «Динамо». Казанцы ответили шайбой Роба Клинкхаммера — в ассистентах были Пол Постма и Данис Зарипов. Однако казанцам не удалось перевести игру в овертайм.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» переиграл «Салават Юлаев» в овертайме.