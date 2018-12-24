Гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, за кого болеет в фигурном катании.

В интервью YouTube-каналу «Commandos» Геркус заявил, что персонально болеет за олимпийскую чемпионку Алину Загитову, а среди юниорок выделяет вице-чемпионку России Александру Трусову. Трусову Геркус назвал «восхитительной».

Также Геркус порассуждал о ненависти, которая распространилась в фигурном катании: болельщики часто пишут недостойные высказывания в социальных сетях фигуристов, которых не поддерживают. По его мнению, фигурное катание является просто средством, а главный источник ненависти — соцсети, где много неадекватной публики.

Геркус добавил, что не считает предательницей перешедшую к Брайану Орсеру Евгению Медведеву. «Человек ищет себя, ищет другого тренера. Наоборот, создаёт интригу, конкуренцию между двумя школами», — заключил он.