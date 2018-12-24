Баскетбольный «Зенит» проиграл подмосковным «Химкам» в матче Единой Лиги ВТБ с общим счётом 90:67.

После первой четверти петербургский клуб уступал вдвое: «Химки» набрали 30 очков, «Зенит» — только 15. Вторую четверть «Зениту» удалось выиграть 17:21, и преимущество «Химок» чуть сократилось. Но в третьей десятиминутке «Зенит» практически не сопротивлялся, проиграв 23:8. В четвёртой команды набрали на двоих 43 очка.

Напомним, «Зенит» 22 декабря в субботу объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу. Плаза немедленно приступил к работе с командой. Гендиректор клуба Александр Церковный заявил, что новый тренер полностью соответствует амбициям «Зенита».