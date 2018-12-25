Петербургская фигуристка Станислава Константинова рассказала о поддержке болельщиков.

В комментарии Sport24 Константинова выразила благодарность людям, которые её поддерживают, и заявила, что в последнее время к ней относятся с позитивом. Поначалу она даже не верила в это, подозревая подвох, потому что в прошлом сезоне отношение было совершенно другим.

Фигуристка рассказала, что её постоянно опускали фанаты других спортсменок, считая её результаты незаслуженными. Однако Константинова подчеркнула, что не считает это травлей — но ей было грустно, обидно и жутко, и она перестала заходить в соцсети.

Напомним, на чемпионате России Станислава Константинова заняла четвёртое место, став первой из взрослых фигуристок. Она получила место в сборной на чемпионат Европы и Универсиаду.