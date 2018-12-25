Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о капитанстве Дениса Глушакова.

В интервью «Спорт Экспрессу» Кононов заявил, что эта тема интересно только за пределами базы «Спартака», а команда это не обсуждает. Глушаков отыграет сезон в качестве капитана, так как товарищи по команде выбрали его на голосовании. Но затем в «Спартаке» пройдёт новое голосование.

По мнению Кононова, в следующем сезоне Глушаков сможет заиграть лучше, чем в чемпионской сезоне, так как он имеет желание прогрессировать.

В предыдущем интервью Кононов осудил травлю Глушакова со стороны фанатов клуба. Он подчеркнул, что игрок полезен команде, когда показывает результат.

Ранее СМИ сообщили, что Глушакова вызвали на допрос в полицию из-за угроз бывшей жене Дарье.