Медалистки чемпионата России по фигурному катанию Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная побывали в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Трусова пришла в студию с собакой Тиной. Фигуристка рассказала, что она ездит с ней практически везде, поэтому её нельзя было не взять на съёмки. Питомица сопровождает её на всех соревнованиях и находится на трибунах.

Чемпионка России Анна Щербакова рассказала, как в прошлом сезоне восстанавливалась после перелома ноги. «Месяца два-три вообще не каталась, потом восстанавливалась потихоньку. Было очень скучно», — сказала она.

В честь нового года фигуристкам дадут пять с половиной дней выходных. Спортсменки признались, что Этери Тутберидзе не следит за их питанием во время каникул, однако после праздников им предстоит контрольное взвешивание.