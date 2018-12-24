Форвард «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил подписчиков своего «Инстаграма» с католическим Рождеством.

Роналду выставил совместное фото своей семьи в соответствующей одежде — колпаках и костюмах Санта Клауса. На изображении присутствуют он сам, его невеста Джорджина Родригес и четверо детей. Только один из них — общий. «Счастливого Рождества!» — написал спортсмен.

Напомним, год назад Джорджина Родригес родила Роналду дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у футболиста есть ещё трое детей от суррогатных матерей: в 2010 году родился Криштиану-младший, в 2017 — близнецы Ева и Матеу.

Летом 2018 года Криштиану Роналду перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».