Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своего бывшего подопечного Александра Головина в «Монако».

В интервью Sport24 Гончаренко заявил, что Головин выйдет на хороший уровень, когда «Монако» сумеет наладить игру. По его словам, футболист бьётся на поле, старается и играет лучше всех, но команда его не поддерживает. Потенциал Головина Гончаренко назвал неограниченным.

Гончаренко пошутил, что ЦСКА с удовольствием пригласит Головина обратно, но только в бесплатную аренду.

Ранее Головин провёл встречу с юными болельщиками «Монако». В данный момент он отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за удаление в игре против «Лиона».

После 18-ти туров «Монако» идёт на 19-м месте в зоне вылета, опережая только «Генгам». В активе команды Тьерри Анри — всего 13 очков с тремя поражениями, четырьмя ничьими и десятью поражениями. Лидирующий «ПСЖ» набрал 44 очка.