Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучшую шайбу, забитую в 2018 году.

Как сообщает официальный сайт Лиги, лучшим стал гол Александра Овечкина в ворота «Виннипега». Матч проходил в прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата. «Вашингтон» Овечкина победил в овертайме со счётом 3:2, сам россиянин оформил дубль. Голы стали для него 599-м и 600-м в НХЛ.

Шайба Овечкина конкурировала с голом капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, с которым он едва не подрался в последнем очном матче, и одноклубника Ларса Эллера.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли. Одна из соцсетей ранжировала фото Овечкина с трофеем как неприличное. Также сообщалось, что в одном из последних матчей хоккеист подарил клюшку юному болельщику.