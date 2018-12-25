Форвард «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак», оштрафован за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Как сообщает Marca, Промес явился на суд и согласился с решением — финансово оштрафовать его. Сумма, которую выплатит футболист, не разглашается.

Напомним, он был пойман на пьяном вождении вечером 18 декабря. Тест на алкоголь превысил максимально допустимый уровень больше чем в два раза. Полицейские конфисковали машину и предписали спортсмену явиться в суд.

Квинси нарушал правила без документов — их он предоставил суду только на заседании.

Напомним, голландец перешёл в «Севилью» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Он сыграл за испанский клуб 14 матча в Примере и до сих пор не забил голов, но отметился в Лиге Европы.