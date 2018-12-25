Хоккеисты СКА Василий Токранов и Патрик Херсли вошли в список травмированных и больше не сыграют в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба КХЛ в пресс-релизе, Токранов пробудет в лазарете до 3 январе, а Херсли — до 4 февраля.

Напомним, в регулярном чемпионате текущего сезона на счету Токранова две забитые шайбы и девять результативных передач, показатель полезности — «+7». Херсли забил больше всех среди защитников СКА — он забросил 12 шайб и 17 раз проявил себя в качестве ассистента. Показатель полезности — «+8».

Следующий матч СКА сыграет уже сегодня, 25 декабря. В 14:30 армейцы выйдут на лёд в игре против «Куньлуня». В последнем матче подопечные Ильи Воробьёва уступили ЦСКА — встреча проходила на «Газпром-арене».