Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил съёмки турецкого сериала.

Он побывал в Стамбуле и прибыл на съёмки сериала «Возрождение Эртугрула». Он побеседовал и сфотографировался с актёрами и выложил в «Инстаграме» совместное фото с Энгином Алтаном. «Типо я тоже в теме», — сопроводил публикацию Хабиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Типо я тоже в теме 🤜🤛😎 #Эртугрул Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 24 Дек 2018 в 9:15 PST

Ранее Хабиб Нурмагомедов провёл несколько дней в Санкт-Петербурге. Он открыл школу дзюдо «Турбо СКА» и сделал символическое вбрасывание в начале матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, который проходил на «Газпром-арене».

Нурмагомедову понравилось в Санкт-Петербурге: он назвал город «космосом и пошутил, что надеялся не упасть при выполнении вбрасывания.