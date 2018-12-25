Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил съёмки турецкого сериала.
Он побывал в Стамбуле и прибыл на съёмки сериала «Возрождение Эртугрула». Он побеседовал и сфотографировался с актёрами и выложил в «Инстаграме» совместное фото с Энгином Алтаном. «Типо я тоже в теме», — сопроводил публикацию Хабиб.
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Ранее Хабиб Нурмагомедов провёл несколько дней в Санкт-Петербурге. Он открыл школу дзюдо «Турбо СКА» и сделал символическое вбрасывание в начале матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, который проходил на «Газпром-арене».
Нурмагомедову понравилось в Санкт-Петербурге: он назвал город «космосом и пошутил, что надеялся не упасть при выполнении вбрасывания.