СКА 25 декабря начнёт выездную дальневосточную серию матчем против китайского «Куньлуня». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 14:30 по московскому времени.

Петербургская команда располагается на втором месте Западной конференции и уступает ЦСКА восемь очков, но СКА есть две игры в запасе. В последнем матче подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение, уступив ЦСКА со счётом 4:1. Игра проходила на «Газпром-арене» и стала самой посещаемой в истории КХЛ.

«Куньлунь» идёт на девятом месте Западной конференции. В активе команды — 37 очков против 69 у лидирующего «Автомобилиста». По сравнению с лидером в запасе китайского клуба есть два матча.

В следующих матчах дальневосточного турне СКА сыграет с хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока.