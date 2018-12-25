Футбольный клуб «Крылья Советов» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

Информацию в комментарии «Известиям» подтвердил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов. Он заявил, что «Крылья» наблюдают за кандидатурой Оздоева. «Посмотрим, как все сложится», — заключил Шикунов.

Отметим, что 26-летний футболист не получает в «Зените» частой игровой практики.

«Зенит» после ухода на зимний перерыв возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги, набрав 34 очка в 17-ти матчах. «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте рядом с зоной вылета. В активе команды — 17 очков. Команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Ниже располагаются только «Уфа», «Анжи» и «Енисей».