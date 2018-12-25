Букмекеры объявили котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Куньлунем».

По мнению аналитиков, СКА является фаворитом игры. Коэффициент на успех петербургского клуба — 1.28. «Куньлунь» вряд ли добьётся победы: специалисты вывели коэффициент 7.10. Котировка на ничью после трёх периодов равняется 7.30.

Букмекеры считают, что матч получится результативным. Наиболее вероятным счётом назван 4:1 в пользу СКА.

Игра начнётся в Пекине в 14:30 по московскому времени.

Петербургская команда располагается на втором месте Западной конференции и уступает ЦСКА восемь очков, но СКА есть две игры в запасе. В последнем матче подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение, уступив ЦСКА со счётом 4:1. «Куньлунь» идёт на девятом месте Западной конференции. В активе команды — 37 очков.