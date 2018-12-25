«Крылья Советов» предложили уволенному из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью новую работу.

В «Твиттере» «Крылья» хотят видеть Моуринью в роли водителя клубного автобуса. Португальскому специалисту предлагают зарплату в 25 тысяч рублей, дополнительный соцпакет и бесплатную экипировку с символикой клуба.

Футбольный клуб «Крылья Советов» предлагает Жозе Моуриньо вакансию водителя автобуса. Условия: зп 25 000 рублей, соцпакет, клубная экипировка, ГСМ pic.twitter.com/iWDwHFb3jz — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 24 декабря 2018 г.

Напомним, Жозе Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности назначили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Ранее «Крылья Советов» объявили об интересе к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву, который не имеет у Сергея Семака игровой практики. «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте рядом с зоной вылета. В активе команды — 17 очков.