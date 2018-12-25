В Санкт-Петербурге 25 декабря стартуют чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу. Турниры продлятся до 30 декабря, соревнования будут проходить в Манеже.

В Петербург приехали прославленные шахматисты мира: действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии, гроссмейстеры Вишванатан Ананд из Индии, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, представитель Нидерландов Аниш Гири.

Серьёзен и женский заявочный лист: присутствуют чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь, украинки Анна и Мария Музычук.

Зрители могут попасть на соревнования бесплатно. Оргкомитет будет развлекать их конкурсами и мастер-классами, каждый сможет самостоятельно сыграть в шахматы. Первый соревновательный день — 26 декабря. Сегодня, 25 декабря, состоится церемония открытия.