Российский биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, прокомментировал связь политики со спортом.

На пресс-конференции он заявил, что спорт стал очень грязным. «Раньше была мечта, чистые и светлые намерения. Я всегда думал, что спорт и политика — это разные вещи, но сейчас мы видим двойные стандарты для российских спортсменов и тех, кто на другой стороне. Не хочется доказывать что-то всему миру, унижаться», — сказал спортсмен.

Шипулин рассказал, что несколько раз беседовал с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом о политической обстановке в России и давлении, которое оказывается на российских спортсменов. «Если есть какие-то доказательства у ВАДА и антидопинговых организаций — их можно рассматривать, но когда приходит полиция по доносу какого-то человека, который сидит в Америке, то понятно, что это провокация, которая не даёт мне сосредотачиваться на гонках и соревнованиях», — пояснил он.

Спортсмен заключил, что уже не получает удовольствия от биатлона, и поэтому решил закончить карьеру.