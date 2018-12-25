Мать убитого в июле казахстанского фигуриста Дениса Тена считает его убийство заказным и просит следствие найти «пособников и подстрекателей» преступления.

Как передают РИА Новости из зала суда, адвокат потерпевшей стороны, которой и является мать, Нурлан Устемиров заявил об имеющихся в доказательствах существенных противоречиях. «Считаем, что это было заказное преступление», — сказал он.

Мать убитого просит вернуть дело для дополнительного расследования в прокуратуру.

Напомним, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи погиб 19 июля, получив ножевое ранение в бедро. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, между ними и Теном завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.

Дело, по которому проходят трое подсудимых — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, состояло из 38 томов и было направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты.