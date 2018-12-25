Российский биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, прокомментировал допинговые обвинения в адрес Евгения Устюгова, из-за которых у России могут отнять эстафетное золото Олимпийских игр в Сочи.

На пресс-конференции Шипулин рассказал, что читает информацию о ходе расследования и переживает, а также выразил надежду, что с допинг-пробами Устюгова всё чисто. Он добавил, что не обладает инсайдерской информации, которой нет у болельщиков и журналистов, и понадеялся, что всё закончится хорошо.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об открытии допинговых дел в отношении четверых российских биатлонистов: Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Организация основывается на пробах биатлонистов, которые были взяты с 2012 по 2015 год, а также доказательствами из базы данных, которая упоминается в докладе Макларена.

В составе эстафетной четвёрки в Сочи-2014 с Шипулиным и Устюговым бежали Дмитрий Малышко и Алексей Волков.