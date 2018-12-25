Лидер группировки фанатов ЦСКА White Horse Илья Златогоров был задержан минувшей ночью бойцами СОБР и сотрудниками спецслужб. По данным телеграм-канала Mash, задержание происходило в доме на улице Красноармейская в Москве.

При этом, с обысками пришли и к другим членам группировки. Помимо массовых задержаний силовики изымают фото- и видеозаписи. Связано происходящее с ноябрьской дракой болельщиков ЦСКА с фанатами «Ромы» перед матчем в Москве. Итогом погрома, помимо прочего, стал разнос гостиницы «Агиос».

«Рома» в матче 7 ноября обыграла армейцев в «Лужниках» со счетом 2:1.

Напомним, осенью также после драки 22 сентября с обысками пришли к фанатам «Спартака».