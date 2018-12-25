Антон Шипулин обратился к болельщикам после объявления о завершении карьеры.

«Склоняю лыжи перед вами, склоняю винтовку перед вами. Большое спасибо всем, кто за меня переживал и болел. Поддержка болельщиков дает сил и мотивации любому спортсмену», — заявил биатлонист на пресс-конференции.

Шипулин добавил, что после завершения карьеры находится на одной стороне с болельщиками и будет наблюдать за гонками по телевизору. Он заявил, что не готов быть тренером или спортивным комментатором, но готов быть связанным со спортом прямо или косвенно. Шипулин предположил, что будет подсказывать биатлонистам из сборной России и сотрудничать с СБР.

Ранее он заявил, что о точных планах будет думать после новогодних праздников.