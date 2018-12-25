Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о планах на Рождественскую гонку, которая станет последним соревнованием в его профессиональной карьере.

На пресс-конференции Шипулин заявил, что ему хотелось бы финишировать с флагом, но он не уверен, что это получится, так как в биатлоне может произойти всякое, а он находится в неоптимальной форме. Спортсмен добавил, что постарается получить удовольствие и как следует попрощаться.

По словам Шипулина, после окончания профессиональной карьеры он будет принимать участие в любительских лыжных стартах. Первый из них — марафон «Европа — Азия» под эгидой Russialoppet.

Рождественская гонка состоится 29 декабря в Гельзенкирхене, в паре с Шипулиным побежит Екатерина Юрлова-Перхт. Также в последний раз пробегут белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле Айнар Бьорндален.