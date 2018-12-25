Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев назвал инстаграм слишком большой роскошью для себя.

«Телефон забирает много времени, когда начинаешь контактировать, оторваться сложно», — пояснил футболист в интервью Bobsoccer. При этом он добавил, что присутствует в остальных социальных сетях — ВКонтакте и Facebook.

Ранее сообщалось, что Кузяев попал в сферу интересов португальской «Бенфики». Руководство клуба уже провело предварительные переговоры с «Зенитом», чтобы купить полузащитника в ближайшее трансферное окно. Руководство «Бенфики» готово заплатить за россиянина десять миллионов евро, а также предлагает бонусы в случае успешных выступлений игрока.

Сам Кузяев не стал комментировать информацию о трансфере. Полузащитник сообщил, что счастлив в «Зените» и не хочет покидать город, который считает родным.