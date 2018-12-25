Капитан баскетбольного «Зенита» Евгений Воронов заявил, что нельзя ждать мгновенных изменений игры команды после прихода тренера Джоана Плазы. Перед поражением от подмосковных «Химок» в матче Единой лиги ВТБ, Плаза успел провести всего две тренировки с командой.

«С теми результатами и с той игрой, что у нас есть сейчас, впереди очень много работы. Надо исправлять положение. Сейчас у нас будет неделя до следующей встречи, чтобы понять философию тренера и как можно быстрее улучшить качество игры, в первую очередь, в защите», — цитирует Воронова официальный сайт сине-бело-голубых.

Петербургский клуб уступил соперникам со счетом 67:90.

В субботу «Зенит» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу. Гендиректор клуба Александр Церковный заявил, что новый тренер полностью соответствует амбициям «Зенита».