Лучший биатлонист России Антон Шипулин официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Только появившись на юниорских трассах, он вселил в сердца болельщиков невероятную надежду — вплоть до возвращения в Россию Большого хрустального глобуса.

Но Шипулину не повезло. На прощальной пресс-конференции он признал это и сам, сказав, что не реализовал свои амбиции. У него есть золото Олимпийских игр и чемпионата мира, но только эстафетное. Есть два вторых и два третьих места общего зачёта, но всё же нет заветного глобуса.

Возможно, Шипулину не повезло родиться в одном поколении с Мартеном Фуркадом — биатлонным гением, который победил в тотале семь раз подряд и выиграл пять золотых медалей Олимпиады. Например, уже Йоханнесу Бё повезло гораздо больше — он родился спустя шесть лет и сейчас уверенно превосходит Фуркада, пользуясь своей молодостью.

Nevasport вспоминает главные моменты карьеры Шипулина — лучшие и не самые удачные. В основном, они связаны с Олимпийскими играми — причиной, по которой мы больше не увидим лучшего биатлониста России на трассах.

Чемпионат мира среди юниоров 2008

Антон ярко заявил о себе в 2008 году на юниорских стартах. Ему был 21 год — для тех времён очень молодой возраст для начала профессиональной карьеры. На юниорском чемпионате мира в Рупольдинге он выиграл три гонки из четырёх: спринт, гонку преследования и эстафету в команде с Дмитрием Блиновым, Павлом Магазеевым и Виктором Васильевым — все из этого талантливого поколения уже давно не выступают на высоком уровне.

Шипулин мог выиграть индивидуальную гонку и стать абсолютным чемпионом, но помешал единственный выстрел. Россиянин промахнулся дважды, а француз Жан-Гийом Беатрикс (который с этого сезона тоже не выступает) — один раз. Шипулин был быстрее на трассе и почти отыграл штрафную минуту — до золота ему не хватило шести десятых секунды.

Спортсмену всё же удалось выбить «покер» на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место, который прошёл несколькими неделями позже. Он взял «индивидуалку», спринт и пасьют, а эстафетная четвёрка уверенно повторила успех. Болельщики были уверены — в следующем сезоне молодой талант появится на Кубке мира и всех победит.

Эстафета на Олимпиаде-2010 в Ванкувере

Однако переход из юниоров во взрослые дался Шипулину невероятно тяжело. Биатлониста зачислили в основной состав национальной команды, который тренировал Владимир Аликин, и непривычные нагрузки сразу ударили по молодому непривыкшему организму — Шипулин невнятно выступил на этапах Кубка мира и не поехал на чемпионат мира.

О подиумах и победах можно было только мечтать, но к началу Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере спортсмен обрёл стабильность и попал в состав эстафетной четвёрки на второй этап. Шипулин неплохо начал свой отрезок, но после второго огневого рубежа почувствовал себя плохо и отстал от лидеров. Россия завоевала бронзу: с Шипулиным бежали опытные Иван Черезов, Максим Чудов и Евгений Устюгов.

Спринт на Олимпиаде-2014 в Сочи

Гонка, которую Шипулин наверняка вспоминает до сих пор — попади он последним выстрелом, его карьера наверняка сложилась бы по-другому. Биатлонист чисто отстрелял на первом огневом рубеже и подходил ко второму с отличным временем. Если бы Шипулин отстрелял чисто, то почти со стопроцентной вероятностью был бы олимпийским чемпионом в личной дисциплине.

Но он закрыл первую мишень, вторую, третью, четвёртую и… промазал. Антон стал четвёртым и позже рассказывал, что ему обидно до слёз: он уже почувствовал близость медали и смазал. Психологически восстановиться к потенциально медальной гонке преследования не удалось — Шипулин откатился на 14-е место.

Эстафета на Олимпиаде-2014 Сочи

Сочинские Игры спасла эстафета. Первые три этапа увереннее всех прошли норвежцы усилиями братьев Бё и легендарного Уле Айнара Бьорндалена, который и воспользовался осечкой Шипулина в спринте. Россия боролась за медали, но уже вряд ли надеялась на золото — за Норвегию финишировал довольно опытный Эмиль Хегле Свендсен: неоднократный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Большого хрустального глобуса.

Но Свендсен вдруг дрогнул, послал в молоко все три дополнительных патрона и уехал на штрафной круг. Лучше всех соперников осечкой воспользовался Шипулин и ушёл с рубежа первым с довольно комфортным преимуществом. «Антон, решай вопрос!» — надрывался комментирующий в прямом эфире Дмитрий Губерниев. Антон решил и стал Олимпийским чемпионом — пусть и в эстафете. Вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Евгением Устюговым.

К сожалению, эту медаль у России могут отобрать — Устюгов попал под подозрение ВАДА. На пресс-конференции Шипулин выразил надежду, что допинг-пробы товарища по команде окажутся отрицательными, и медаль останется в собственности российских биатлонистов.

Шипулин ушёл — и поступил правильно, после неожиданного визита австрийской полиции расклеившись окончательно. За его спиной — не пустота, как боялись многие. Александр Логинов уверенно занял место лидера и сейчас идёт в общем зачёте вторым за Йоханнесом Бё. И пока не имеет морального права уходить.